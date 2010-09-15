Кандидаты от Яценюка должны отвергать "попадание в списки за деньги"

В Полтаве подписано Соглашение о политической ответственности между партией «Фронт перемен» и кандидатами в депутаты, которые выдвигаются «Фронтом перемен» в местные советы Полтавской области. Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе “Фронта перемен”.

От имени партии соглашение подписал ее лидер Арсений ЯЦЕНЮК, а от имени кандидатов в депутаты - председатель Полтавской областной организации партии Валерий ГОЛОВКО.

В соглашении, в частности, предусмотрено, что кандидаты в депутаты от «Фронта перемен» обязаны “категорически отвергать саму возможность попадания в избирательные списки за деньги и регулярно отчитываться перед избирателями о ходе выполнения предвыборной программы”.

Кроме того, в соответствии с соглашением, кандидаты в депутаты берут на себя обязательство войти в состав фракции «Фронта перемен» в соответствующем местном совете после регистрации депутатами. В нем отмечено, что депутаты будут нести личную ответственность за надлежащее выполнение условий этого соглашения и добровольно сложат полномочия депутата местного совета в случае нарушения его условий.

В соглашении отмечается, что «Фронт перемен» хочет утверждения в Украине системы местного самоуправления, которая бы обеспечила реальную самостоятельность граждан в решении вопросов территориальных общин. Партия также выступает за профессиональность в местном самоуправлении, новое качество политики, которое бы гарантировало прозрачность, персональную ответственность и за истребление политической коррупции.

А.ЯЦЕНЮК отметил, что «это соглашение будет опубликовано во всех местных СМИ. «Фронт Перемен» готов отвечать за выполнение этого соглашения в будущем».

Он отметил, что цель «Фронта перемен» - качественные изменения в стране. «Наша цель – чтобы люди не видели свое будущее в серых тонах и верили, что в состоянии его изменить, что человек из простой семьи может создать свою историю успеха» - сказал А.ЯЦЕНЮК. Он призвал кандидатов в депутаты не обещать много, а только то, что они реально смогут выполнить. «Не нужно распыляться на все, нужно четко сформулировать свои приоритеты, избрать несколько проектов и реализовать их в течение года. Чтобы через год вы смогли представить людям конкретный результат», - подчеркнул он.

Лидер «Фронта перемен» еще раз отметил, что партия идет на выборы фактически по открытым спискам – все кандидаты, представленные в списках, должны баллотироваться на мажоритарных округах. «Люди должны знать вас в лицо. То, что вы представляете «Фронт перемен». Вы должны показать свои способности в реальной политической борьбе, показать, что вы – лидеры нового поколения и носители качественно новых идей. Каждый депутат от нашей партии будет нести ответственность перед каждым своим избирателем», - добавил он.

А.ЯЦЕНЮК подчеркнул, что «для нас важен не просто результат на выборах. Для нас важно, чтобы придя во власть, мы доказали, что мы лучшие. И сделали это не словами, а реальными изменениями в отдельном селе, городе, районе области».

Соглашения о политической ответственности будут подписаны с кандидатами в депутаты местных советов, которые будут баллотироваться от «Фронта Перемен», во всех областях Украины. 14 сентября такое соглашение было подписано в Полтаве, 15 сентября будет подписано в Черкассах.