Азаров рассказал, о чем он думал, пока вчера слушал Назарбаева

Премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ заявляет, что для гарантирования развития Украины нужно беречь политическую стабильность «как зеницю ока».

Как передает корреспондент УНИАН, об этом премьер заявил сегодня, открывая заседание Кабинета Министров Украины.

«Вчера я встречался с Президентом Казахстана. Он с гордостью рассказал о социально-экономическом развитии своей страны. Я слушал его и думал, что совсем недавно Украина значительно опережала Казахстан по всем параметрам, а сегодня уже Казахстан значительно опережает нас. Вот цена болтовни, популизма, лицемерия, лжи тех, кто пять лет был у власти», - сказал Н.АЗАРОВ.

Он отметил, что за эффективное социально-экономическое развитие Украины несет ответственность не только правительство. По его мнению, все политические силы Украины должны понять, что основой успеха всех стран, которые достигли прогресса, является политическая стабильность. По мнению главы правительства, основой успеха также является объединение политических сил вокруг национальной идеи. «Это главное. Мы должны как зеницу ока беречь политическую стабильность. Только она позволяет планировать свое будущее», - подчеркнул Н.АЗАРОВ.