Жвания считает, что фракция НУ-НС в ближайшее время войдет в коалицию

Народный депутат от парламентской фракции НУ-НС Давид ЖВАНИЯ прогнозирует, что в ближайшее время НУ-НС может принять решение о присоединении к коалиции.

Об этом он заявил в эфире ТВі, сообщили УНИАН в пресс-службе телеканала.

При этом Д.ЖВАНЯ уточнил, что такое решение будет принято с новыми договоренностями, составлением коалиционных договоров и планом реформ, которые необходимы Украине. Д.ЖВАНИЯ убежден, что переформатирование парламентского большинства при участии НУ-НС необходимо, поскольку до сих пор продолжаются дискуссии о легитимности создания действующей коалиции. «Вхождение НУ-НС в большинство, с одной стороны, легитимизирует его, а с другоц, позволит провести прогрессивные реформы, реализацию которых тормозят коммунисты», - отметил он.

Д.ЖВАНИЯ также добавил, что не видит фракцию НУ-НС в оппозиции. «Сегодня это понятие приватизировано одним лидером и ассоциируется с одной политической силой. Никаких реальных альтернативных решений оппозиция не предлагает. А надо включаться в активную работу и проводить качественную дискуссию, а не митинговать на площадях», - подчеркнул народный депутат.