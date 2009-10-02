Группы Киевского и Московского патриархатов закрыли за собой двери

Началась встреча рабочих групп по подготовке к диалогу между Украинской православной церковью и Украинской православной церковью Киевского патриархата с целью возобновления единства украинского православия.

Как сообщает сайт УНИАН-Религии , встреча проходит в Киево-Печерской Лавре.

На встрече присутствуют председатель группы от УПЦ - архиепископ Белоцерковский и Богуславский МИТРОФАН, управляющий делами УПЦ, архиепископ АНТОНИЙ, архимандрит КИРИЛЛ (ГОВОРУН), протоиерей Петр ЗУЕВ и помощник ректора КДА и С Владимир БУРЕГА.

Протоиерей Николай ДАНИЛЕВИЧ, который тоже входит в рабочую группу УПЦ, находится с визитом в Канаде, сопровождая икону Почаевской Божьей Матери.

Рабочую группу от УПЦ КП представляет ее председатель - ректор Киевской православной богословской академии митрополит Переяслав-Хмельницкий ДИМИТРИЙ. В группу также включены епископ Васильковский ЕВСТРАТИЙ, архимандрит ЕПИФАНИЙ, протоиереи Петр ЗИНИЧ и Олег МАЛАНЯК, а также аспирант Киевской православной богословской академии Михаил СИВАК.

Переговоры проходят за закрытыми дверями. Результатом встречи должны стать заявления от председателей групп.

Как сообщал УНИАН, 9 сентября Священный Синод УПЦ под председательством Митрополита Киевского и всей Украины ВЛАДИМИРА (САБОДАНА) в Свято-Успенской Почаевской Лавре принял решение создать рабочую группу, на которую была возложена ответственность за подготовку к диалогу с представителями УПЦ КП.

Тогда же была создана рабочая группа, на которую Синод возложил ответственность за подготовку к диалогу.

14 сентября Синод УПЦ КП принял решение об образовании рабочей группы, на которую возложил ответственность за подготовку диалога с УПЦ.

Подготовка к диалогу проходит впервые за историю существования двух церквей.