Закон об образовании поставил русский язык в худшую ситуацию, чем остальные языки меньшинств - секретарь Венецианской комиссии

Закон Украины "Об образовании" поставил русский язык в худшую ситуацию, чем остальные языки меньшинств, из-за того, что он упоминается в Конституции.

Об этом сказал секретарь Венецианской комиссии Томас Маркерт в интервью "Европейской правде".

"Здесь надо четко разделить на две части – в отношении языков меньшинств, которые являются языками ЕС, и относительно других. Различие между нормами закона в отношении этих групп слишком большое, последние оказались в значительно худшем положении относительно первых. И, похоже, здесь есть проблемы с соблюдением Конституции Украины, которая отдельно упоминает о русском языке и не упоминает о любом другом. Поэтому юридически есть проблема с тем, что по закону "Об образовании" русский язык оказался в худшей ситуации", - сказал Маркерт.

Он отметил, что в отношении европейских языков решение может быть найдено, например, с помощью новых законов, подзаконных актов, инструкций министерства.

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"Но решать, какой должна быть схема преподавания, сколько должно быть часов преподавания – это уже не вопрос к Венецианской комиссии. Главное – обеспечить, чтобы ученики могли грамотно говорить и писать, в том числе на сложные темы", - добавил Маркерт.

Как известно, в своих выводах ВК отметила, что в законе не обеспечивается решение для языков, которые не являются официальными для Евросоюза и, в частности, русского языка, который является распространенным языком общения. Отмечается, что менее благоприятное отношение к русскому языку сложно оправдать и по этой причине нарушается проблема дискриминации.