Крымскотатарского активиста осудили на 10 суток ареста за посещение запрещенного в РФ сайта
Энвер Крош заходил на этот сайт в 2013 году, у него был изъят телефон, планшет и ноутбук.
Задержанного сегодня крымскотатарского активиста Энвера Кроша осудили на 10 суток ареста за то, что он в 2013 году зашел на запрещенный в РФ сайт.
Об этом адвокат Маммет Мамбетов сообщил на своей странице в Facebook.
«Крымскотатарскому активисту Энверу Крошу дали 10 суток за то, что он в 2013 году зашел на какой-то запрещенный сайт в РФ», - говорится в сообщении.
Как сообщал УНИАН, сегодня, 25 января, во временно оккупированном Крыму российские силовики провели обыски в домах двух крымских татар и задержали их.
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Обыски прошли у Кроша в городе Джанкой и Эбазера Ислямова в с.Разливы Нижнегорского района.
У Кроша были изъяты телефон, планшет и ноутбук, его доставили в местное РОВД.