Оккупанты в Крыму устроили новые обыски и задержали двух крымских татар
10:05, 25 января 2018Общество
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Обыски прошли у Энвера Кроша в городе Джанкой и Ебазера Ислямова в с.Разливы Нижнегорского района.
О причинах обысков и обвинениях в отношении задержанных пока не сообщается / фото УНИАН
Во временно оккупированном Крыму российские силовики провели обыски в домах двух крымских татар и задержали их.
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Об этом на своей странице в Facebook сообщает «Крымская солидарность».
Согласно сообщению, обыски прошли у Энвера Кроша в городе Джанкой и Эбазера Ислямова в с.Разливы Нижнегорского района.
У Кроша изъяты телефон, планшет и ноутбук, его доставили в местное РОВД.
Ислямов доставлен в Нижнегорский РОВД.
О причинах следственных действий и обвинениях в отношении задержанных пока не сообщается.
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