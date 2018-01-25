Оккупанты в Крыму устроили новые обыски и задержали двух крымских татар

Во временно оккупированном Крыму российские силовики провели обыски в домах двух крымских татар и задержали их.

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Об этом на своей странице в Facebook сообщает «Крымская солидарность».

Согласно сообщению, обыски прошли у Энвера Кроша в городе Джанкой и Эбазера Ислямова в с.Разливы Нижнегорского района.

У Кроша изъяты телефон, планшет и ноутбук, его доставили в местное РОВД.

Ислямов доставлен в Нижнегорский РОВД.

О причинах следственных действий и обвинениях в отношении задержанных пока не сообщается.