Важно было показать обществу, что депутаты готовы к отмене неприкосновенности - Парубий

Председатель Верховной Рады Украины Андрей Парубий отмечает важность того, что ВР показала обществу, что украинские парламентарии готовы к отмене депутатской неприкосновенности.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал в интервью каналу "Рада", отвечая на вопрос о соответствующих законопроектах.

"Самое главное, что Верховная Рада Украины начала этот процесс", - отметил председатель ВР.

Он напомнил, что рассмотрение изменений в Конституцию происходит согласно специальной процедуре, отличной от обычного законопроекта: должно быть заключение Конституционного суда, затем - рассмотрение в первом и втором чтениях.

Глава парламента отметил, что этот процесс будет проходить "не в течение месяца - это будет длительный процесс, не так, как обычный закон".

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"Но было очень важно показать обществу политическую волю украинского парламента: что украинские парламентарии готовы к отмене неприкосновенности. И тот факт, что за каждый из проектов изменений в Конституцию проголосовали более 300 депутатов, - это дает очень позитивный сигнал и очень большие надежды на то, что мы сможем эти решения принять в целом и внести изменения в Конституцию", - сказал Парубий.

Как сообщал УНИАН, 19 октября Верховная Рада направила в Конституционный суд для получения заключения два законопроекта о внесении изменений в Конституцию в части отмены депутатской неприкосновенности.

Один из них - зарегистрированный президентом - «О внесении изменений в статью 80 Конституции Украины (относительно неприкосновенности народных депутатов, регистрационный номер 7203) предусматривает исключить из действующей редакции Основного Закона норму о том, что «народные депутаты не могут без согласия Верховной Рады Украины быть привлечены к уголовной ответственности, задержаны или арестованы». При этом остается норма о том, что народные депутаты не несут юридической ответственности за результаты голосования или высказывания в парламенте и его органах, за исключением ответственности за оскорбление или клевету. Законопроектом предусматривается, что этот закон вступит в силу с 1 января 2020 года.

Второй - «О внесении изменений в Конституцию Украины (в части отмены депутатской неприкосновенности)» (регистрационный номер 6773), который подали 158 депутатов. Законопроектом предлагается исключить из действующей редакции Конституции норму о том, что «народные депутаты Украины не могут без согласия Верховной Рады Украины быть привлечены к уголовной ответственности, задержаны или арестованы». Также проектом закона вносятся изменения в Заключительные положения Конституции, которыми предусмотрено, что закон вступает в силу со дня, следующего за днем его опубликования.

Согласно процедуре, для принятия изменений в Конституцию сначала законопроект направляется в КС для получения заключения. После его получения проект закона рассматривается парламентом и предварительно одобряется минимум 226 голосами. А окончательное принятие может происходить не ранее, чем на следующей очередной сессии ВР, и должно быть поддержано минимум 300 голосами.