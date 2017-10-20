Порошенко призвал КСУ как можно быстрее рассмотреть законопроекты об отмене депутатской неприкосновенности

Президент Украины Петр Порошенко призывает Конституционный суд как можно быстрее рассмотреть законопроекты об отмене депутатской неприкосновенности для того, чтобы Верховная Рада смогла их рассмотреть на нынешней сессии.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Порошенко сказал во время встречи с пограничниками в Киевской области.

«В течение сентября-октября Верховная Рада выдала ряд очень важных голосований. Это и важное голосование вчерашнего дня, когда Верховная Рада конституционным большинством поддержала направление в Конституционный суд законопроектов об отмене депутатской неприкосновенности», - напомнил президент.

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Порошенко подчеркнул, что во время избирательной кампании и с первых дней своего президентства отмену судейской и депутатской неприкосновенности ставил одной из главных задач.

«Они (народные депутаты - УНИАН) сделали ответственный политический шаг к отмене своей главной привилегии. Я это очень ценю. Сейчас от имени подавляющего большинства украинцев, от имени украинского народа я прошу Конституционный суд как можно быстрее рассмотреть этот вопрос, разблокировать ход изменений в Конституцию относительно депутатской неприкосновенности, вернуть его в парламент и дать возможность уже на этой сессии проголосовать первое чтение», - заявил он.

«Я также надеюсь, что уже на следующей сессии, весной, Верховная Рада не потеряет смелости, и даст 300 голосов за окончательное и бесповоротное решение об отмене депутатской неприкосновенности», - подчеркнул Порошенко.

Как сообщал УНИАН, 19 октября Верховная Рада направила в Конституционный суд для получения заключения два законопроекта о внесении изменений в Конституцию в части отмены депутатской неприкосновенности.

Один из них, зарегистрированный президентом, - «О внесении изменений в статью 80 Конституции Украины (относительно неприкосновенности народных депутатов, регистрационный номер 7203) предусматривает исключить из действующей редакции Основного закона норму о том, что «народные депутаты не могут без согласия Верховной Рады быть привлечены к уголовной ответственности, задержаны или арестованы». При этом остается норма о том, что народные депутаты не несут юридической ответственности за результаты голосования или высказывания в парламенте и его органах, за исключением ответственности за оскорбление или клевету. Законопроектом предусматривается, что этот закон вступит в силу с 1 января 2020 года.

Другой - «О внесении изменений в Конституцию Украины (в части отмены депутатской неприкосновенности)» (регистрационный номер 6773) подали 158 депутатов. Законопроектом предлагается исключить из действующей редакции Конституции норму о том, что «народные депутаты Украины не могут без согласия Верховной Рады Украины быть привлечены к уголовной ответственности, задержаны или арестованы». Также проектом закона вносятся изменения в Заключительные положения Конституции, которыми предусмотрено, что закон вступает в силу со дня, следующего за днем его опубликования.

Согласно процедуре, для принятия изменений в Конституцию сначала законопроект направляется в КС для получения заключения. После его получения проект закона рассматривается парламентом и предварительно одобряется минимум 226 голосами. А окончательное принятие может происходить не ранее чем на следующей очередной сессии ВР и должно быть поддержано минимум 300 голосами.