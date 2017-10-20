В житомирской школе по случаю Дней польской культуры открыли класс польского языка

Сегодня в житомирской школе №28 по случаю Дней польской культуры, которые проходят в городе, открыли класс польского языка.

Как передает корреспондент УНИАН, участие в мероприятии приняли руководители города, члены польской делегации, прибывшей на Дни польской культуры, ученики и преподаватели школы, журналисты.

Участникам мероприятия напомнили, что между Житомиром и городами Республики Польша уже много лет действуют партнерские отношения.

«Между Житомиром и польскими городами Плоцк и Бытом уже много лет поддерживаются дружеские отношения и имеют свой положительный результат в нашем городе. Польский язык уже не один год изучается в общеобразовательных учебных заведениях как предмет изучения и предмет факультатива. Общее количество учащихся города, которые изучают польский язык как предмет, составляет 2 тыс. 519 чел.»,- сказала на открытии класса польского языка секретарь Житомирского городского совета Наталья Чиж.

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По ее данным, в школах Житомира сейчас работает 33 группы факультативного изучения польского языка: польский язык изучают в 13 учебных заведениях города.

Также сегодня Чиж, заместитель председателя областной государственной администрации Алексей Ясюнецький, первый заместитель председателя областного совета Сергей Крамаренко провели официальную встречу с руководством Силезского воеводства, Нижнесилезского воеводства, городов Плоцк и Бытом.

Завтра же в рамках проведения в Житомире десятого Международного фестиваля польской культуры «Радуга Полесья» планируется подписание меморандума о сотрудничестве между Житомиром и Битомом.

Напомним, что на Житомирщине сейчас проживает крупнейшая в Украине польская диаспора.