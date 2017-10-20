Польша отказалась поддержать протест Венгрии против украинского закона об образовании

Министр иностранных дел Польши Витольд Ващиковский отказался подписаться под общим со своим венгерским коллегой письмом к украинской власти Петером Сийярто по поводу языкового закона в Украине.

Как сообщает польское издание Rzeczpospolita, об этом Ващиковский сказал в интервью венгерскому изданию Heti Valasz.

Глава польского МИД обратил внимание на новый украинский закон об образовании, в отношении которого позиции Польши и Венгрии отличаются. Из-за украинского образовательного закона в Венгрии заявили об инициативе пересмотреть Соглашение об ассоциации между Европейским Союзом и Украиной, а также выразили намерение выступать против дальнейшей интеграции Украины с ЕС.

«Я не буду осуждать это потому, что это двустороннее дело между Венгрией и Украиной. Однако я не буду политизировать эту проблему, учитывая сложности Украины, которые обусловлены российской агрессией», - отметил глава МИД Польши.

Также Ващиковский добавил, что министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявлял об этом, когда предлагал написать совместное письмо украинской власти.

Глава внешнеполитического ведомства Польши отметил, что украинский закон регулирует ситуацию с российскими школами, и польское меньшинство имеет лишь несколько двуязычных школ в Украине. Поэтому, по его словам, Варшава не считает этот закон большой проблемой и не будет присоединяться к эмоциональным заявлениям Сийярто.

«Но я понимаю ситуацию, которая сложилась для венгров: они проживают на большей территории, и также больше школ, где венгерский служит основным языком. Но, честно говоря, это для меня звучит неестественно, потому что люди, которые живут в Украине, должны понимать оба языка», - отметил Ващиковский.

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Как сообщал УНИАН, 25 сентября президент Петр Порошенко подписал закон «Об образовании», языковые положения которого (ст. 7 о языке образования в Украине) вызвали беспокойство Польши, Румынии, Венгрии, Греции, Болгарии.

Новым законом в Украине вводится 12-летнее среднее образование, языком образовательного процесса в учебных заведениях является государственный язык - украинский.

Порошенко поручил Министерству иностранных дел и Министерству образования и науки провести по поводу этого закона необходимые консультации с европейскими партнерами, в частности с Советом Европы.

28 сентября министр иностранных дел Павел Климкин направил ст. 7 закона «Об образовании» на рассмотрение Венецианской комиссии. Ее заключение о законе будет готов к декабрю.

19 октября Гриневич сообщила, что украинская сторона обязалась не менять модель обучения в венгерских школах до получения заключения Венецианской комиссии по поводу закона «Об образовании» и наработки общей модели обучения в венгерских школах.