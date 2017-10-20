Украина готова к реформам в сфере здравоохранения: страны G7 отреагировали на принятие медицинской реформы

Страны Большой семерки (G7) убеждены, что принятие плана медицинской реформы является признаком того, что Украина готова и стремится двигаться к жизненно важным реформам в сфере здравоохранения и борьбы с коррупцией.

Об этом говорится в сообщении Посольства Великобритании в Украине в Facebook.

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«Великобритания и другие страны Большой семерки убеждены, что принятие плана реформы здравоохранения, который определяет государственные гарантии для финансирования страховых медицинских услуг и лекарственных средств за счет Национальной службы здравоохранения Украины, является признаком того, что Украина готова и стремится двигаться к жизненно важным реформам в сфере здравоохранения и борьбы с коррупцией», - говорится в заявлении.

Как сообщал УНИАН, 19 октября Верховная Рада приняла закон «О государственных финансовых гарантиях предоставления медицинских услуг и лекарственных средств» (регистрационный номер 6327).

Согласно закону, государство гарантирует предоставление гражданам необходимых им медицинских услуг и лекарственных средств, связанных с предоставлением: экстренной, первичной, вторичной (специализированной), третичной (высокоспециализированной) и паллиативной медицинской помощи; медицинской реабилитации медицинской помощи детям до 16 лет и медицинской помощи в связи с беременностью и родами. Оплата осуществляется за счет средств госбюджета согласно тарифам.

За счет госбюджета отдельно осуществляются финансовое обеспечение программ общественного здоровья, меры борьбы с эпидемиями, проведение медико-социальной экспертизы, деятельности, связанной с проведением судебно-медицинской и судебно-психиатрической экспертиз и других программ в сфере здравоохранения, которые обеспечивают выполнение общегосударственных функций, согласно перечню, утвержденному Кабинетом министров.

Также 19 октября парламент принял за основу изменения в Бюджетный кодекс, необходимые для реализации финансирования медицинской реформы, и принял в первом чтении президентский проект закона о повышении доступности и качества медицинского обслуживания в сельской местности (№7117).