Верховная Рада приняла закон о медицинской реформе

Верховная Рада Украины приняла правительственный закон «О государственных финансовых гарантиях предоставления медицинских услуг и лекарственных средств» (№6327).

Как передает корреспондент УНИАН, за это решение проголосовали 240 народных депутатов из 343, зарегистрированных в сессионном зале.

Во время трехдневного рассмотрения законопроекта во втором чтении депутаты "проваливали" значительное количество весомых поправок, которые подготовил профильный комитет. В частности, в тексте снова возникала сооплата за предоставление медуслуг и лекарств.

Сегодня, в третий день рассмотрения, перед голосованием заместитель председателя Комитета Верховной Рады Украины по вопросам здравоохранения Ирина Сысоенко, представлявшая законопроект, объявила несколько десятков фундаментальных поправок, которые вернут текст проекта к тому виду, в котором его представил для принятия комитет. Депутаты поддержали эти поправки голосованием.

Согласно тексту законопроекта, подготовленного ко второму чтению, государство гарантирует полную оплату, согласно тарифу, за счет средств государственного бюджета Украины предоставления гражданам необходимых им медицинских услуг и лекарственных средств, предусмотренных программой медицинских гарантий.

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За счет госбюджета отдельно осуществляется финансовое обеспечение программ общественного здоровья, меры борьбы с эпидемиями, проведение медико-социальной экспертизы, деятельности, связанной с проведением судебно-медицинской и судебно-психиатрической экспертиз и других программ в сфере здравоохранения, которые обеспечивают выполнение общегосударственных функций, согласно перечню, утвержденному Кабинетом министров Украины.

В рамках программы медицинских гарантий государство гарантирует гражданам, иностранцам и лицам без гражданства, которые постоянно проживают на территории Украины, и лицам, признанным беженцами, или лицам, которые нуждаются в дополнительной защите, полную оплату за счет средств госбюджета необходимых им медицинских услуг и лекарственных средств, связанных с предоставлением: экстренной, первичной, вторичной (специализированной), третичной (высокоспециализированной) и паллиативной медицинской помощи; медицинской реабилитации, медицинской помощи детям до 16 лет и медицинской помощи в связи с беременностью и родами.

Программа медицинских гарантий утверждается ВР в составе закона о госбюджете Украины на соответствующий год.

Объем средств госбюджета, направляемых на реализацию программы медицинских гарантий, ежегодно определяется в законе Украины о госбюджете как доля валового внутреннего продукта в размере не менее 5% ВВП Украины. Расходы на программу медицинских гарантий являются защищенными статьями расходов бюджета.