Пьяное вождение: из 88 тысяч протоколов в этом году суды рассмотрели только половину

В этом году суды с 88 тысяч админпротоколов, составленных за пьяное вождение, рассмотрели лишь около половины. Об этом сообщил глава Нацполиции Сергей Князев, передает пресс-служба МВД.

«Из 88 тыс. административных протоколов, составленных в этом году за пьяное вождение – ст. 130 (Управление в нетрезвом состоянии), суды рассмотрели только половину. А если посмотреть конечный результат, наложения штрафов и их уплату, то это мизер по отношению к тому, сколько было выявлено правонарушений», - заявил Сергей Князев.

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При этом он надеется на реальное привлечение виновных к ответственности.

«Я думаю, мы очень скоро введем те проекты, законодательные акты, реализуем по возможности, контроль за движением транспорта и превышением скорости, что является, пожалуй, основной причиной ДТП, которые приводят к смерти», - добавил он.

Как сообщал УНИАН ранее, вечером 18 октября в центре Харькова автомобиль Lexus столкнулся с автомобилем Volkswagen Touareg, в результате чего Lexus вылетел на тротуар улицы Сумской и совершил наезд на пешеходов, пятеро из которых погибли на месте, еще шестеро - травмированы и доставлены в больницу. 20-летнюю Елену Зайцеву, которая находилась за рулем Lexus, задержали правоохранители. В ее крови экспертиза не обнаружила алкогольных и наркотических средств. Прокуратура будет требовать содержания его под стражей.

Открыто уголовное производство по ч.3 ст.286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые руководят транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до 10 лет лишения свободы.