Жуткое ДТП в Харькове: в момент или перед аварией Зайцева сидела ВКонтакте (фото)

Судя по информации на странице ВКонтакте виновницы жуткого ДТП в Харькове Елены Зайцевой, она за несколько минут до аварии или в момент сидела в соцсети.

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Соответствующие снимки были взяты со страницы девушки запрещенной в Украине ВКонтакте. "Тварь, которая убила в Харькове людей, на момент ДТП сидела ВКонтакте", - пишет на своей странице в Facebook Наталья Барсук.

Стоит отметить, что скриншот со страницы ВКонтакте Зайцевой успели сделать до того, как она удалила свой профиль.

Как сообщал УНИАН, вечером 18 октября в центре Харькова автомобиль Lexus столкнулся с автомобилем Volkswagen Touareg, в результате чего Lexus вылетел на тротуар улицы Сумской и совершил наезд на пешеходов, пятеро из которых погибли на месте, еще шестеро - травмированы и доставлены в больницу.

20-летнюю Елену Зайцеву, которая находилась за рулем Lexus, задержали правоохранители. В ее крови экспертиза не обнаружила алкогольных и наркотических средств. Прокуратура будет требовать содержания ее под стражей.

Открыто уголовное производство по ч.3 ст.286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые руководят транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до 10 лет лишения свободы.