На заседании ВР присутствуют не более 150 нардепов, хотя зарегистрировались 280

В начале утреннего заседания в сессионном зале Верховной Рады Украины присутствуют не более 150 народных депутатов.

Как передает корреспондент УНИАН, в то же время, согласно информации, обнародованной на электронном табло, зарегистрированы 280 народных депутатов.

Сейчас в ВР проходит Час вопросов к правительству. Часть депутатов собрались возле правительственной ложи и разговаривают с членами Кабинета министров.

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Во время Часа вопросов к правительству обсуждается вопрос повышения пенсий и юридической помощи населению.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 20 октября, после Часа вопросов к правительству народные депутаты должны рассмотреть два законопроекта.

Первый касается внесения изменения в статью 44 закона «О высшем образовании», а второй - защиты инвестиций и обеспечения деятельности обществ с ограниченной ответственностью.