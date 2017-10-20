На заседании ВР присутствуют не более 150 нардепов, хотя зарегистрировались 280
Во время Часа вопросов к правительству обсуждается вопрос повышения пенсий и бесплатной правовой помощи для населения.
В начале утреннего заседания в сессионном зале Верховной Рады Украины присутствуют не более 150 народных депутатов.
Как передает корреспондент УНИАН, в то же время, согласно информации, обнародованной на электронном табло, зарегистрированы 280 народных депутатов.
Сейчас в ВР проходит Час вопросов к правительству. Часть депутатов собрались возле правительственной ложи и разговаривают с членами Кабинета министров.
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Во время Часа вопросов к правительству обсуждается вопрос повышения пенсий и юридической помощи населению.
Как сообщал УНИАН, сегодня, 20 октября, после Часа вопросов к правительству народные депутаты должны рассмотреть два законопроекта.
Первый касается внесения изменения в статью 44 закона «О высшем образовании», а второй - защиты инвестиций и обеспечения деятельности обществ с ограниченной ответственностью.