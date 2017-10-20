Рада сегодня послушает Кабмин и рассмотрит два законопроекта (событие завершено)
10:16, 20 октября 2017Политика
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Нардепы сегодня послушают министров в рамках Час вопросов к правительству.
Рада также хочет рассмотреть два законопроекта \ Фото УНИАН
Сегодня Верховная Рада проведет Час вопросов к правительству и рассмотрит два законопроекта.
Читайте такжеВерховная Рада приняла закон о медицинской реформе Как передает корреспондент УНИАН, об этом говорится в повестке дня пленарного заседания.
Один законопроект касается внесения изменения в ст. 44 закона «О высшем образовании», а второй - защиты инвестиций и обеспечения деятельности обществ с ограниченной ответственностью.
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