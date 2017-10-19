Парубий рассчитывает, что в 12:30 Верховная Рада рассмотрит снятие депутатской неприкосновенности

Председатель Верховной Рады Украины Андрей Парубий рассчитывает, что в 12.30 парламент перейдет к рассмотрению законопроектов о снятии депутатской неприкосновенности. Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал, открывая заседание парламента.

Спикер выразил мнение, что около 11.00 парламент сможет проголосовали за медицинскую реформу. После этого ВР рассмотрит два сопроводительных к ней законопроекта, рассмотрение которых должно завершиться к 12.00.

«И предварительно, по моим расчетам, в 12.30 мы сможем войти в два законопроекта об отмене депутатской неприкосновенности», - отметил Парубий.

Он добавил, что сегодня парламент сможет принять решение по ним и направить их в Конституционный Суд Украины.

«Я убежден, что в зале для этого есть политическая воля», - заявил председатель ВР и высказал мнение, что в голосовании будет около 300 голосов.

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По его мнению, рассмотрение данного вопроса завершится до 14.00.

Однако, по словам Парубия, третий, «старый» законопроект о снятии неприкосновенности с депутатов и судей необходимо снять с рассмотрения.

«Также после обеда мы будем рассматривать три закона избирательного законодательства», - сообщил он.

Спикер также дал поручение Аппарату ВР вывести на улицу звуковую трансляцию заседания, чтобы слышали митингующие.

Как сообщал УНИАН, с 17 октября под Верховной Радой проходит акция протеста, участники которой требуют отмены депутатской неприкосновенности, внесения изменений в избирательное законодательство, а также создания Антикоррупционного суда.

Организаторами акции выступают партии «Объединение «Самопомич», ВО «Батькивщина», «Движение новых сил», «5.10», ВО «Свобода», «Национальный корпус», «Правый сектор» и ряд общественных организаций.

Ранее участники акции заявили о намерении оставаться под зданием ВР как минимум до четверга, 19 октября, поскольку ожидают, что именно сегодня парламент рассмотрит их требования.