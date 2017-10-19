Протест под Радой: активисты убирают и ждут голосования в парламенте

Ночь возле Верховной Рады прошла спокойно, заявляют митингующие. Об этом говорится в сюжете ТСН. Ранок.

Читайте такжеВ полиции назвали причину новой стычки под Радой, 11 задержанных (видео)Утром активисты убирают палаточный городок и ждут голосования в парламенте по двум законопроектам - относительно снятия неприкосновенности с нардепов и изменений в избирательное законодательство.

Вопроса создания антикоррупционного суда в повестке дня пока нет, поэтому депутаты ждут президентского законопроекта.

Активисты говорят, что будут пускать в Раду беспрепятственно всех депутатов, однако не будут выпускать в случае негативного голосования.

Как сообщал УНИАН, с 17 октября представители разных политических сил протестуют под стенами Верховной Рады за проведение политической реформы. Правительственный квартал был перекрыт правоохранителями, между ними и демонстрантами время от времени возникали стычки.

Митингующие требуют изменения избирательного законодательства, снятия депутатской неприкосновенности и создания антикоррупционного суда. Вечером демонстранты разошлись, но возле Верховной Рады остались палатки с "оргкомитетом" митинга.

Организаторы митинга заявляют, что их акция была результативной и призывают своих сторонников продолжить ее и сегодня.