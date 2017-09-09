Большинство читателей УНИАН считают, что Саакашвили следует пустить в Украину - опрос
10 сентября 2017 года лишенный украинского гражданства экс-президент Грузии и бывший глава Одесской ОГА Михеил Саакашвили обещает вернуться в Украину. В связи с этим УНИАН решил поинтересоваться у своих читателей, стоит ли впускать Саакашвили.
Согласно результатам опроса на сайте УНИАН, 67% наших читателей считают, что Саакашвили следует пустить в нашу страну, вернуть ему украинское гражданство и прекратить политическое преследование.
А 20% респондентов убеждены, что его нужно пустить, но потом сразу экстрадировать в Грузию, а там пусть следствие устанавливает истину.
При этом 13% опрошенных думают, что Саакашвили пускать не нужно, ведь от него в Украине больше вреда, чем пользы.
Как сообщал УНИАН, 9 сентября Саакашвили заявил, что выехал из Польши в Украину, в пограничный пункт пропуска "Краковец" на Львовщине.
27 июля в Администрации президента заявили, что глава государства Петр Порошенко подписал указ о прекращении гражданства Украины Саакашвили.
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По словам народного депутата Антона Геращенко, произошло это из-за того, что он предоставил недостоверные данные, в частности о его судимости в Грузии.
Саакашвили утверждает, что имеет только одно гражданство - украинское. Он также заявил, что Порошенко должен дать ему возможность вернуться в Украину, «дать право отстоять» свое гражданство в суде.
6 августа Саакашвили заявил, что приедет в Украину 10 сентября.
5 сентября заместитель министра юстиции Украины Сергей Петухов сообщил, что Грузия обратилась к Украине с запросом о розыске, заключении под стражу и экстрадиции Саакашвили. Он уточнил, что, по данным Главной прокуратуры Грузии, Саакашвили является обвиняемым по четырем уголовным делам. Суд в Грузии избрал Саакашвили меру пресечения в виде содержания под стражей, он объявлен в розыск.