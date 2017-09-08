Следует ли пускать Саакашвили в Украину? - опрос УНИАН

10 сентября 2017 года лишенный украинского гражданства экс-президент Грузии и бывший председатель Одесской ОГА Михеил Саакашвили обещает вернуться в Украину. В связи с этим УНИАН решил поинтересоваться у своих читателей, стоит ли пускать Саакашвили в Украину.

Как сообщал УНИАН, 27 июля 2017 года стало известно, что президент Украины Петр Порошенко подписал указ о прекращении украинского гражданства Саакашвили, приобретенного только в мае 2015 года. Произошло это якобы из-за того, что он предоставил недостоверные сведения при подаче прошения о гражданстве, в частности о его судимости в Грузии.

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Сразу же после этого Саакашвили уехал из Украины. Сначала он был в США, затем в Польше и Литве, после чего перемещался по Европе якобы по паспорту Украины.

В августе Саакашвили заявил, что приедет в Украину 10 сентября. Он утверждает, что имеет только одно гражданство - украинское. Он также заявил, что Порошенко должен дать ему возможность вернуться в Украину, "дать право отстоять" свое гражданство в суде.

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5 сентября заместитель министра юстиции Украины Сергей Петухов заявил, что Грузия обратилась к Украине с запросом о розыске, заключении под стражу и экстрадиции Саакашвили. Он уточнил, что, согласно данным Главной прокуратуры Грузии, Саакашвили является обвиняемым по четырем уголовным делам. Суд в Грузии Саакашвили избрал меру пресечения в виде содержания под стражей, он объявлен в розыск.

При этом встречать Саакашвили на границе собираются его сторонники, активисты и ряд нардепов, в том числе лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко.