Саакашвили выехал из Польши в Украину, в "Краковец" (фото)

Лишенный украинского гражданства экс-председатель Одесской облгосадминистрации Михаил Саакашвили заявил, что выехал из Польши в Украину, в пограничный пункт пропуска «Краковец» во Львовской области. Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

«Все, мы выезжаем в Краковец, Украину», - написал Саакашвили.

Как сообщал УНИАН, 27 июля в Администрации президента заявили, что глава государства Петр Порошенко подписал указ о прекращении гражданства Украины Саакашвили.

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По словам народного депутата Антона Геращенко, произошло это из-за того, что он предоставил недостоверные данные, в частности о его судимости в Грузии.

Саакашвили утверждает, что имеет только одно гражданство - украинское. Он также заявил, что Порошенко должен дать ему возможность вернуться в Украину, «дать право отстоять» свое гражданство в суде.

6 августа Саакашвили заявил, что приедет в Украину 10 сентября.

5 сентября заместитель министра юстиции Украины Сергей Петухов сообщил, что Грузия обратилась к Украине с запросом о розыске, заключении под стражу и экстрадиции Саакашвили. Он уточнил, что, по данным Главной прокуратуры Грузии, Саакашвили является обвиняемым по четырем уголовным делам. Суд в Грузии избрал Саакашвили меру пресечения в виде содержания под стражей, он объявлен в розыск.