Порошенко издал указ об утрате Саакашвили гражданства Украины – ГМС

Президент Украины Петр Порошенко издал указ об утрате гражданства Украины Михеилом Саакашвили. Такой вывод можно сделать из информации, размещенной на сайте Государственной миграционной службы Украины.

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В сообщении ГМС Украины отмечается, что основанием для потери гражданства Украины, согласно ст.19 закона Украины "О гражданстве Украины" является, в частности, добровольное приобретение гражданином Украины гражданства другого государства, если на момент такого приобретения он достиг совершеннолетия или приобретение лицом гражданства Украины на основании статьи 9 этого закона вследствие обмана, сознательного представления неправдивых сведений или фальшивых документов.

«В соответствии со статьями 24 и 25 закона подготовка представления о потере лицами гражданства Украины и вместе с необходимыми документами отправка их на рассмотрение Комиссии при президенте Украины по вопросам гражданства, в зависимости от места проживания лица, осуществляется Государственной миграционной службой Украины и Министерством иностранных дел Украины, дипломатическими представительствами и консульскими учреждениями Украины», - говорится в сообщении.

При этом отмечается, что материалы «насчет Михеила Саакашвили предоставлены Генеральной прокуратурой Украины, полученные от грузинской стороны, проработаны Государственной миграционной службой Украины, направлены на рассмотрение Комиссии по вопросам гражданства при президенте Украины, и в установленном порядке рассмотрены на заседании комиссии.

«По Конституции Украины президент Украины принимает решение об утрате гражданства Украины на основании выводов Комиссии по вопросам гражданства», - говорится в сообщении ГМСУ.

В сообщении отмечено, что в целом в период с 2012 по 2017 годы указами президента Украины оформлено утрату гражданства относительно 314 человек.

Вместе с тем в сообщении прямо не указано о лишении Саакашвили гражданства Украины. На уточняющий вопрос УНИАН глава пресс-службы Государственной миграционной службы Сергей Гунько заявил, что он не подтверждает факт лишения Михаила Саакашвили украинского гражданства.