Нет денег - нет и заседаний: инвестрада Ложкина в этом году ни разу не собиралась

Национальная инвестиционная рада, секретарем которой является экс-руководитель Администрации президента (АП) Борис Ложкин, в течение года не провела ни одного заседания.

Об этом говорится в ответе АП на запрос эксперта центра "Эйдос" Глеба Каневского, передает Украинская правда.

Читайте такжеБорис Ложкин задекларировал коллекцию картин, книг и беговую дорожкуТак, эксперт просил предоставить копии решений Национальной инвестиционной рады во главе с экс-руководителем АП Борисом Ложкиным. В ответ там сообщили, что по состоянию на 8 августа инвестрада не провела ни одного заседания, при этом и средства из бюджета на ее деятельность не выделялись.

Как сообщал УНИАН, 29 августа 2016 года президент Петр Порошенко подписал указ о создании Национальной инвестиционной рады, ее секретарем был назначен Борис Ложкин. В сентябре того же года он заявлял, что в 2017 году Национальная инвестрада планирует привлечь $3-5 млрд инвестиций.