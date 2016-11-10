Глава Нацинвестсовета: для запуска украинской экономики нужно $500 миллиардов

Главная проблема экономики Украины - отсутствие крупных инвестиционных проектов. Так считает глава Национального инвестиционного совета Борис Ложкин, передает ЛІГА.net.

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"Главная проблема экономики Украины - отсутствие крупных инвестиционных проектов... Нам необходимы очень большие вливания в экономику. Инвестиции в $1 млрд нам не помогут", - сказал он на третьем форуме директоров "Дирижеры изменений".

По его словам, на сегодня Украина готова выйти на $150-200 млрд инвестиций. "Но чтобы запустить экономику страны нужно около $500 млрд", - подчеркнул он.

Также Ложкин отметил, что в ближайшие 20 лет самыми приоритетными отраслями Украины будут энергетика, агросектор и инфраструктура.