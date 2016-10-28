Украина предложит инвесторам проектов на $20-30 миллиардов - Ложкин

Украина уже к декабрю текущего года может представить на обсуждение инвесторов пакет инвестиционных проектов на общую сумму порядка 20-30 млрд долл., сообщил глава Национального инвестиционного совета Борис Ложкин в ходе работы украинско-французского делового форума в Париже.

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По мнению Ложкина, Украине нужно разрешить не только регуляторные проблемы, но также создать условия для того, чтобы нарабатывать именно крупные инвестиционные проекты.

«В Украине недостаточно больших проектов. Если у вас (как инвестора - УНИАН) есть 10-15 млрд долл. и вы хотите инвестировать их в Украину, вы этого не сделаете. И не из-за регуляторных проблем, а потому что проектов нет. Одно из самых главных условий успешных инвестиций - создание некоей экосистемы, которая способствовала бы выработке таких больших проектов», - сказал Ложкин.

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Он сообщил, что работа в направлении систематизации инвестпредложений и выработки новых ведется. «Надеюсь, что на следующей неделе мы проведем заседание у премьер-министра. Мы говорим о том, что проекты на 20-30 млрд долл., на эту сумму, Украина уже должна предложить инвесторам до декабря. Мы говорим о проектах (стоимостью - УНИАН) 300-500 млн «плюс». И они должны стать локомотивами роста экономики Украины», - подчеркнул Ложкин.

Он обратил внимание, что привлечению инвестиций способствуют оценки международных финансовых организаций. «У нас неплохой прогноз МВФ на следующие годы - порядка 3-4%. Но этого недостаточно. Нам надо 7-8%, а лучше 9% ежегодно расти, - сказал глава Инвестсовета. - Украина пока это небольшая экономика. Потенциал - да, большой. Но Украина - это пока страна с постоянно растущим потенциалом. А надо этот потенциал воплощать в жизнь. В Украине можно зарабатывать. Политическая воля для этого есть, реформы для этого ведутся, нужны инвесторы».

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Ранее Ложкин прогнозировал, что Украина в случае реализации реформ может уже в 2017 году привлечь порядка 3-5 млрд долл. инвестиций. Кроме того, он отмечал, что для обеспечения ежегодного роста ВВП Украины на 6,5-9% в течение 2017-2036 гг. необходимо привлечение дополнительно 120-200 млрд долл. иностранных инвестиций к 2036 году.

Как сообщал УНИАН, президент Украины Петр Порошенко 29 августа назначил Ложкина, подавшего на тот момент в отставку с поста главы Администрации президента, своим советником и главой Национального инвестиционного совета как ключевого органа привлечения и сопровождения инвестиций, а также формирования благоприятного инвестиционного климата в Украине.

По данным Государственной службы статистики, объем прямых иностранных инвестиций в экономику Украины (акционерный капитал нерезидентов) на 1 июля 2016 года составил 44,791 млрд долл., что на 2,282 млрд долл., или на 5,4%, больше показателя на начало года на уровне 42,509 млрд долл.