Яценюк в Вашингтоне опять напомнил о необходимости предоставления Украине оборонительного оружия

Об этом заявил лидер партии «Народный фронт» Арсений Яценюк во время встречи в Американском институте предпринимательства (American Enterprise Institute for Public Policy Research) в Вашингтоне во вторник, 16 мая, сообщает пресс-служба "Народного фронта".

Он напомнил, что во время пребывания на посту премьера несколько раз поднимал вопрос поставок оборонительного оружия для украинской армии: «Этот вопрос не был решен, и от новой администрации США зависит, могут ли они принять такое решение».

«Это будет очень решительный шаг, который сделает украинскую армию более эффективной и сильной, и это увеличит наши возможности сдерживать российские войска. Это будет мощный сигнал, что власти США поддерживает территориальную целостность и независимость Украины», - подчеркнул лидер «Народного фронта».

Арсений Яценюк подчеркнул, что во время встреч в рамках визита неоднократно поднимал этот вопрос с представителями новой администрации США, а сегодня будет говорить о поддержке в этом вопросе во время встречи с руководством Министерства обороны Соединенных Штатов.

Во время визита в Вашингтон, который начался вчера, лидер «Народного фронта» уже провел переговоры с советником Президента США по вопросам Европы и России Фионой Хилл, советником по вопросам национальной безопасности Вице-президента США Андреа Томпсон, помощником Государственного секретаря США по делам Европы и Евразии Джоном Гефферном, заместителем помощника Госсекретаря США Бриджет Бринк, а также выступил в Heritage Foundation.

Сегодня состоятся встречи Арсения Яценюка с бывшим Президентом Соединенных Штатов Бараком Обамой и экс-Вице-президентом США Джозефом Байденом, руководством Министерства обороны Соединенных Штатов и сенаторами США.