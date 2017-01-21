Хомутынник во время визита в США встретился с влиятельными американскими политиками (фото)

Об этом сообщается на официальной странице партии "Видродження" в Facebook.

Так, Виталий Хомутынник пообщался с председателем Комитета по иностранным делам Палаты представителей Конгресса США, представителем Республиканской партии Эдом Ройсом и лидером Республиканской партии в Палате представителей США Кевином Маккарти.

Во время встречи стороны обсудили вопрос важности углубления двусторонних отношений между Украиной и США, необходимости помощи США в установлении мира на востоке Украины.

«Американские политики заверили, что отношения между Украиной и США после избрания нового президента Дональда Трампа будут углубляться. А позиция Республиканской партии по украинскому вопросу является четкой и последовательной - США как надежный партнер Украины и в дальнейшем будет оказывать необходимую поддержку нашему государству», - подчеркнул Хомутынник.

Читайте такжеВ администрацию Трампа вошли не доверяющие России "ястребы" – эксперт

Эд Ройс ранее активно принимал участие в вопросе достижения мира в Украине. В частности, в марте 2014 года подал законопроект о поддержке Украины, осуждая вмешательство России в Украину. В марте 2015 выступил с докладом, в котором осудил политику умиротворения и дипломатии Барака Обамы в разрешении конфликта между Россией и Украиной, и призвал предоставить нашей стране военную помощь. Также предлагал США разработать новый подход для борьбы с российской пропагандой.

Лидер республиканского большинства в Палате представителей США Кевин Маккарти в марте 2015 года посещал Украину с официальным визитом. В частности, он отмечал, что в Палате представителей Конгресса США поддерживают Украину, и подчеркивал, что тема Украины набирает все больший вес в американском обществе. Кевин Маккарти является лидером Республиканской партии в Палате представителей США с 2014 года, избранный конгрессмен от Штата Калифорния.

Напомним, 20 января в США прошла церемония инаугурации 45-президента США Дональда Трампа. Как известно, некоторые украинские политики полетели в Вашингтон на торжества по случаю инаугурации.