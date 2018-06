Дональд Трамп принял присягу и официально стал 45-м президентом США (видео)

Прямая трансляция инаугурационных мероприятий транслируется по американскому телевидению.

После традиционной процедуры сложения присяги Дональд Трамп вступил в должность президента Соединенных Штатов Америки.

Как сообщал УНИАН, ранее Обама вместе со своей женой Мишель встретили на крыльце Белого Дома Трампа и его жену Меланию. После прибытия кортежа Трампа в Белый Дом, Обама с улыбкой на лице спросил у супруги Трампа, как у них дела.

После приветствия Мелания Трамп подарила Мишель Обаме упакованный подарок.

В Вашингтоне еще утром люди, которые приобрели билеты на церемонию инаугурации выстроились в очередь. Об этом на своей странице в Facebook сообщала украинская журналистка Мирослава Гонгадзе.

В то же время, сегодня в Вашингтоне прошли акции протеста, приуроченные к инаугурации нового президента США Дональда Трампа. Протестующие разбили витрины в нескольких зданиях, среди которых Bank of America, в ответ полиция применила слезоточивый газ

Момент принесения присяги президента США:

BREAKING: Donald Trump is sworn in as the 45th President of the United States during a historic transfer of power https://t.co/YpuCylGG79pic.twitter.com/GEJLwI0q3j