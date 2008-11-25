В диалоге с Москвой Киеву стоит отложить в сторону тему Голодомора?

Директор Института Горшенина Кость БОНДАРЕНКО предлагает учесть украинско-польский опыт при решении спорных вопросов истории между Россией и Украиной.

Как передает корреспондент УНИАН, такое мнение он высказал сегодня в Киеве во время круглого стола, посвященного украинско-российским отношениям.

Политолог отметил необходимость жить перспективой, а не эмоциями. По его мнению, было бы целесообразно учитывать успешный опыт решения проблемных вопросов истории.

В частности, считает эксперт, это касается украинско-польских отношений, когда, по его словам, была добрая воля политиков двух стран, и в первую очередь, президентов.

К.БОНДАРЕНКО напомнил, что в свое время была создана двусторонняя комиссия, состоявшая из историков, которые на профессиональном уровне находили компромисс. При этом К.БОНДАРЕНКО подчеркнул, что очень важным было введение моратория на использование раздражающих и противоречивых тем, пока не будет найден компромисс.

Политолог предложил украинским и российским политикам объявить подобный мораторий, пока на уровне историков не будут решены все спорные моменты.

Известный украинский историк Станислав КУЛЬЧИНСКИЙ отметил, что сегодня наиболее противоречивыми являются две темы: ОУН-УПА и Голодомор 1932-1933 годов. По мнению историка, большинство споров связаны с тем, что в России мало понимают, что происходило в действительности, но он уверен, что со временем украинской стороне удастся разъяснить этот вопрос.

В свою очередь, советник-посланник Посольства РФ в Украине Всеволод ЛОСКУТОВ напомнил, что позиция России по Голодомору была сформулирована в открытом письме Президента РФ Дмитрия МЕДВЕДЕВА к Президенту Украины Виктору ЮЩЕНКО.

В.ЛОСКУТОВ напомнил, что это письмо заканчивается предложением продолжить дискуссию по этому вопросу на уровне специалистов, перевести проблему на научную основу.

В качестве примера такого сотрудничества В.ЛОСКУТОВ рассказал о круглом столе, который состоялся в Харькове на прошлой неделе с участием украинских и российских историков. По его словам, тогда было обнародовано более 80 секретных документов времен Голодомора. «Мы готовы продолжать эту тему, будем продолжать рассекречиваться документы», - подчеркнул российский дипломат.