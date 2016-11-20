Порошенко назвал цели Кремля по Украине: постоянная внутренняя дестабилизация в Украине и досрочные выборы

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил в обращении к украинскому народу по случаю Дня Достоинства и Свободы.

«Почва, на которой мы взрастили ростки обновления, еще недостаточно крепкая. Не так уж много надо усилий, чтобы все сделанное, все выстраданное сошло на нет», - отметил президент.

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«Враг не только атакует извне, но и расшатывает нас изнутри. Целью Кремля является постоянная внутренняя дестабилизация, анархия, атаманщина. Досрочные выборы в Украине и усиление позиций пророссийских сил в новом парламенте. А дальше – ревизия европейского курса. А еще потом – полная смена внешнеполитического вектора государства. В финале – возвращение Украины в имперское стойло», - добавил глава государства.

«Если пойти по пути острых внутренних конфликтов, можно очень быстро бросить страну в бездну хаоса и беспорядка, сделать незащищенной перед внешней агрессией. Как президент я не допущу такого сценария», - заверил Порошенко.