Путин не откажется от попыток вернуть Украину в свою сферу влияния - Яценюк



«Украина - это личная травма для Путина. Он никогда не откажется от своих попыток вернуть ее в свою сферу влияния», - сказал лидер партии «Народный фронт» Арсений Яценюк в интервью немецкому изданию Die Welt.

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Арсений Яценюк подчеркнул, что президент РФ Путин играет на затягивание

времени: «Разве кто-то верит, что он хочет, чтобы Украина стала успешным государством, с процветающей экономикой и демократией, членом ЕС и НАТО?»

«Украина - это личная травма для Путина. Он никогда не откажется от своих попыток вернуть ее в свою сферу влияния. Поэтому он будет делать все для того, чтобы расколоть ЕС, влиять на выборы в Европе, подорвать позиции канцлера Меркель», - сказал он.

Кроме этого, по словам лидера «Народного фронта», президент Путин хочет «ввести новый мировой порядок, который ограничил бы влияние свободного Запада и США, и в котором он должен был бы играть ключевую роль»: «Эта цель стоит и за его кампанией в Сирии».

Отвечая на вопрос о возможной политике нового президента США Дональда Трампа в этом вопросе, Арсений Яценюк сказал: «Я не верю, что он как президент США сможет это воспринять. По крайней мере, я на это рассчитываю».