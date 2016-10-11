Порошенко пока не планирует объявлять седьмую волну мобилизации
Президент Украины Петр Порошенко заявляет, что на данный момент не планирует объявлять седьмую волну частичной мобилизации.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сообщил во время заседания Совета регионального развития сегодня в Киеве.
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"Как верховный главнокомандующий я не планирую пока объявлять седьмую волну мобилизации. Не будет у нас забора рабочих с производственных предприятий", - заявил он.
"Мы на сегодняшний день понимаем, что защита и оборона государства является наиболее важной задачей, но поднятие экономики также является очень важным", - добавил президент.
Ранее начальник Генерального штаба — главнокомандующий Вооруженными силами Украины генерал армии Украины Виктор Муженко заявил, что 4 октября в Украине начался осенний призыв на срочную военную службу.