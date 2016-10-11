Порошенко пока не планирует объявлять седьмую волну мобилизации

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сообщил во время заседания Совета регионального развития сегодня в Киеве.

Читайте такжеВ Генштабе объяснили, кого из шестой волны демобилизуют первыми

"Как верховный главнокомандующий я не планирую пока объявлять седьмую волну мобилизации. Не будет у нас забора рабочих с производственных предприятий", - заявил он.

"Мы на сегодняшний день понимаем, что защита и оборона государства является наиболее важной задачей, но поднятие экономики также является очень важным", - добавил президент.

Ранее начальник Генерального штаба — главнокомандующий Вооруженными силами Украины генерал армии Украины Виктор Муженко заявил, что 4 октября в Украине начался осенний призыв на срочную военную службу.