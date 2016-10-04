В Украине начался осенний призыв срочников: ряды ВСУ пополнят почти 8 тысяч человек

Об этом Муженко сообщил в социальной сети Facebook.

«Сегодня начат призыв граждан Украины на срочную военную службу. В Вооруженные силы Украины будут призваны 7 тысяч 908 человек», - подчеркнул начальник Генштаба ВСУ.

«Боевой опыт последних лет свидетельствует, что смешанная система комплектования Вооруженных сил является наиболее оптимальной для Украины в современных условиях. Некоторые страны НАТО также возвращаются к такой системе комплектования в связи с существующими военными угрозами и агрессией, которые демонстрирует Россия», - добавил он.

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Также Муженко сообщил, что солдат срочной службы не будут привлекаться к выполнению задач в зоне проведения Антитеррористической операции. «При условии качественной подготовки солдат-срочников мы создадим соответствующий ресурс для пополнения Вооруженных сил военнослужащими-контрактниками и резервистами», - отметил он.

Как сообщал УНИАН, в сентябре Кабинет министров принял решение, которым для прохождения срочной военной службы в октябре-ноябре будет отправлено 13,9 тысяч человек. Из них в Вооруженные Силы Украины будет направлено 7 тыс. 908 человек; Национальную гвардию Украины - 5 тыс. человек; Государственную специальную службу транспорта – 1 тыс. человек.