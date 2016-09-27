Генштаб опроверг сообщения СМИ о седьмой волне мобилизации: пока планов нет

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил и.о. начальника Главного управления кадров - заместителя начальника Генштаба генерал-майор Владимир Талалай.

"Мне известна эта информация (распространенная в СМИ о намерениях Минобороны объявить седьмую волну мобилизации - УНИАН), эта информация не имеет ничего общего с действительностью. Во-первых, это скорее всего трудности перевода в формате предоставленного интервью", - сказал он.

"Генеральным штабом не планируется в настоящий момент седьмая очередь мобилизации. Компенсация количества личного состава, который увольняется в ходе увольнения военнослужащих шестой очереди, будет осуществляться за счет принятия на военную службу по контракту. Мы ежемесячно принимаем на военную службу по контракту не менее 6 тысяч человек", - добавил Талалай.

Таким образом, по словам генерала, до конца года с учетом такой динамики мы ожидаем получить в ряды Вооруженных Сил еще примерно 15-18 тысяч человек, что вполне обеспечит потребности ВСУ.

"Поэтому информация, которая была распространена, она не соответствует действительности. Планов по проведению седьмой волны мобилизации нет", - подчеркнул заместитель начальника Генштаба.

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В свою очередь в Министерстве обороны Украины заявляют, что, благодаря проведению успешной кампании по набору военнослужащих военной службы по контракту, на сегодняшний день потребности в объявлении очередной волны частичной мобилизации нет.

"Успешная реализация в Вооруженных Силах Украины задачи по профессионализации армии и постепенной замены мобилизованных военнослужащих военнослужащими военной службы по контракту дала возможность осуществить увольнение последней (шестой) очереди, без объявления следующей волны мобилизации", - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, по словам представителя Минобороны Алексея Чернобая, с начала года контракт с ВСУ уже подписали около 53 тысяч военнослужащих, из которых более 6 тысяч - офицеры. Еще несколько тысяч человек прошли соответствующий отбор, и подпишут контракт после прохождения необходимого курса подготовки.

Таким образом, ежемесячно ряды Вооруженных Сил Украины в среднем пополняют около 6 тысяч контрактников. Учитывая указанную тенденцию, до конца года планируется зачислить еще 15-18 тысяч контрактников.

Все уволенные в запас военнослужащие в обязательном порядке будут зачислены в оперативный военный резерв первой очереди.

Во время нынешней призывной кампании планируется призвать около 14 тыс. военнослужащих срочной службы.