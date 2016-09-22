Нидерланды вряд ли ратифицируют соглашение об ассоциации Украина-ЕС - премьер Рютте

Об этом заявил голландский премьер-министр Марк Рютте, сообщает Financial Times.

Несмотря на месяцы дипломатических усилий, направленных на поиск решения, в четверг, 22 сентября, Рютте сказал голландским депутатам: "Я думаю, что, в конечном итоге, мы не ратифицируем (Соглашение об ассоциации Украина-ЕС - УНИАН)".

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Такое заявление Рютте сделал, несмотря на то, что референдум носил рекомендательный характер и юридически ни к чему правительство не обязывал.

Как сообщал УНИАН, в июле 2015 года парламент Нидерландов завершил процедуру ратификации Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС.

Однако 6 апреля 2016 года в Нидерландах состоялся консультативный референдум относительно Соглашения об ассоциации между Украиной и Евросоюзом. Явка составила 32,28%, против проголосовал 61% участников референдума, за – более 38%.

Сейчас Еврокомиссия и Украина продолжает ожидать от правительства Нидерландов предложений относительно дальнейших действий после референдума по Соглашению об ассоциации Украина-ЕС.



