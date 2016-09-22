Рада уволила еще почти 500 судей

Как передает корреспондент УНИАН, за это решение проголосовали 244 народных депутата из 327, зарегистрированных в сессионном зале.

Как отметил председатель комитета ВР по вопросам правовой политики и правосудия Руслан Князевич, в постановлении говорится об увольнении почти 500 судей, написавших заявления на увольнение.

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Так, в постановлении говорится об увольнении судей в связи с достижением 65 лет; в связи с невозможностью выполнять свои полномочия по состоянию здоровья; в связи с подачей заявления об отставке; в связи с подачей заявления об увольнении с должности по собственному желанию.

Среди этих судей, в частности, судьи Верховного суда, Высшего административного суда, Высшего хозяйственного суда и Высшего специализированного суда по рассмотрению гражданских и уголовных дел.