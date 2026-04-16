Россияне атаковали Киев и Днепр: вспыхнули пожары, погиб ребенок

В столице последствия атаки оккупантов фиксируются в нескольких районах.

В ночь на четверг, 16 апреля, российские оккупационные войска терроризируют украинские города. Под ударом врага оказались, в частности, Киев и Днепр.

Обновлено 03:47: Спасенного в Подольском районе Киева ребенка вместе с матерью передали медикам.

Обновлено 03:43: В Киеве известно уже о 10 пострадавших и погибшем 12-летнем ребенке, пишет Кличко. Среди травмированных несколько медиков.

Ранее в Подольском районе было зафиксировано повреждение здания и близлежащих домов. По этому адресу из-под завалов достали ребенка, сообщает глава КГВА. Кличко уточнил, что мать продолжают искать.

Обновлено 03:37: ВДнепре в результате атаки РФ ранены 5 человек, 40-летняя женщина находится в тяжелом состоянии.

Обновлено 03:31: На данный момент в Киеве уже семь пострадавших, сообщил начальник КГВА.

Обновлено 03:27: В Днепре оккупанты нанесли удар по жилым кварталам. Пожары возникли в нескольких местах.

"Повреждена пятиэтажка, частично разрушен частный дом. Предварительно, под завалами может находиться человек", – добавил глава ОВА.

Обновлено 03:24: На Оболони в Киеве четверо раненых медиков, которые выехали на вызов, сообщает Кличко. В этом же районе фиксируется крупный пожар в нежилой застройке на месте падения обломков ракеты. Также горят автомобили.

Обновлено 03:20: По предварительным данным, известно о гибели ребенка в результате российского обстрела Киева, заявил Ткаченко. Мэр столицы уточнил, что россияне убили 12-летнего ребенка. Несколько человек пострадали. Сейчас медики оказывают им помощь.

В столице последствия ракетной атаки фиксируются в нескольких районах. По данным главы КГВА Тимура Ткаченко, в Подольском районе произошел пожар в жилом доме.

В то же время мэр Киева Виталий Кличко сообщает, что в Подольском районе обломки ракеты попали в шестой этаж 16-этажного дома. Пожара нет.

По другому адресу произошел пожар на первом этаже жилого дома. Экстренные службы работают на местах.

По состоянию на 3:10 было известно о четырех пострадавших в Киеве. Среди них – ребенок.

Взрывы были слышны и в Днепре. По словам главы Днепропетровской ОГА Александра Ганжи, в городе возникло несколько пожаров. Предварительно, есть пострадавшие.

15 апреля в Одессе российский беспилотник попал в многоэтажку. В результате вражеской атаки погиб человек, сообщалось о пострадавших. Разрушены квартиры на нескольких этажах.

В ночь на 15 апреля оккупанты нанесли удары по ряду областей, в результате чего есть погибшие и раненые, а также значительные разрушения. В Днепре были повреждены новостройка и административное здание.

