США усиливают экономическое давление на Иран на фоне переговоров, - Reuters

США продолжают усиливать давление на Иран, фактически перекрывая его морскую торговлю. Это происходит на фоне сохраняющихся дипломатических контактов и осторожного оптимизма относительно перспектив переговоров, сообщает Reuters.
По данным агентства, американские военные действия, направленные на контроль ключевых морских маршрутов, привели к резкому сокращению или полной остановке движения судов, связанных с Ираном. Вашингтон рассматривает эти действия как часть стратегии по усилению экономического давления на Тегеран и ограничению его возможностей в сфере внешней торговли и экспорта нефти.
Как отмечает Reuters, меры США сопровождаются расширением контроля за судоходством и перехватом судов, которые пытаются выйти из иранских портов. Подобные действия уже привели к тому, что часть танкеров была вынуждена развернуться или прекратить движение.
При этом в Вашингтоне заявляют, что целью является не только экономическое давление, но и создание условий для переговоров, в рамках которых обсуждаются параметры возможного урегулирования конфликта, отмечается в публикации.
Тем временем в регионе сохраняется высокая напряжённость и продолжение блокады Ормузского пролива. Иран уже предупреждал о возможных ответных шагах в случае продолжения блокады, включая угрозы воздействия на ключевые морские маршруты в Персидском заливе, пишет издание.
Ранее в Пентагоне заявили, что уже в ближайшие дни США направят на Ближний Восток тысячи дополнительных американских военнослужащих для усиления давления на Тегеран на фоне продолжающихся переговоров. Таким образом Трамп намерен склонить Иран к заключению сделки на своих условиях.
Кроме того, 14 апреля стало известно, что США и Иран обсуждают возможность проведения второго раунда переговоров для завершения войны на Ближнем Востоке. Стороны намерены провести новые переговоры до окончания двухнедельного перемирия. Встреча делегаций может состояться в Женеве, поскольку переговоры в Исламабаде (Пакистан) не привели к приемлемым для сторон результатам.