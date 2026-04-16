Как увеличить урожай яблок: садоводы назвали 8 растений, которые нужно сажать возле дерева

Ухаживая за яблонями весной, стоит подумать не только о дренаже почвы и освещении, но и о том, какие культуры посадить поблизости. Это позволит повлиять на будущий урожай, пишет martha stewart.

Отмечается, что правильное соседство может принести яблоням уникальную пользу. Ведь определенные культуры помогают отпугивать вредителей, улучшают опыление, обогащают почву, сдерживают сорняки и даже повышают урожайность.

Эксперты по садоводству объяснили изданию, какие растения лучше всего сажать рядом с яблонями.

1. Алисум

Алисум – это не просто красивое почвопокровное растение, он выполняет двойную роль в саду.

"Он привлекает полезных насекомых, которые помогают уменьшить количество вредителей. В частности, его мелкие цветы выделяют нектар, который привлекает мух-журчалок. Личинки журчалок питаются яблоневой тлей, уменьшая вред для дерева", – говорит опытная садовница Мэри Джейн Дюфорд.

Благодаря поверхностной корневой системе и компактному размеру алисум не конкурирует с яблонями за питательные вещества. Он быстро растет, сдерживает сорняки и хорошо развивается в тех же условиях, что и яблони.

2. Клевер

По словам Дюфорд, белый и красный клевер хорошо растет под яблонями. Эти растения способны накапливать азот из воздуха и обогащать им почву, повышая ее плодородие и уменьшая потребность в синтетических удобрениях. Они также создают эффективный почвопокровный слой, который подавляет сорняки и удерживает влагу.

Цветы клевера привлекают опылителей и насекомых, уничтожающих вредителей, формируя более здоровую экосистему сада.

3. Петрушка

Эта популярная кулинарная зелень также приносит пользу в саду.

"Цветы петрушки – обычно на второй год – привлекают хищных насекомых, которые помогают контролировать вредителей", – пояснила Дюфорд.

Плодожорки – одни из самых распространенных вредителей яблонь – могут избегать участков, где возле деревьев посажена петрушка.

4. Лук-шалот

Шнитт-лук, чеснок и другие представители семейства луковых помогают бороться с болезнями яблонь.

"Яблоневая парша – одна из проблем, проявления которой могут уменьшиться, если посадить рядом с деревьями шнитт-лук или чеснок", – говорит эксперт по садоводству Люк Хаммонд.

Парша – это распространенное грибковое заболевание, вызывающее появление темных пятен на листьях и плодах.

Также лук и чеснок могут отпугивать оленей и кроликов.

5. Тысячелистник

Тысячелистник не только привлекает опылителей, но и полезных хищников, таких как божьи коровки и золотоочки, которые уничтожают вредителей, например плодожерок.

Длинные корни тысячелистника разрыхляют почву и поднимают питательные вещества ближе к поверхности. Однако для лучшего результата Хаммонд советует высаживать тысячелистник рядом – в живых изгородях или цветниках, а не просто под яблонями.

6. Фенхель

Если в вашем саду есть проблема с тлей, попробуйте посадить фенхель. Это ароматное растение способно отпугивать вредителей. Оно также привлекает золотоочек, божьих коровок и других полезных насекомых, которые уничтожают вредителей.

Как и тысячелистник, фенхель лучше высаживать рядом, но не непосредственно под деревьями, чтобы избежать конкуренции за ресурсы, говорит Хаммонд.

7. Бархатцы

Бархатцы способны привлекать полезных насекомых и отпугивать вредителей. Их любят божьи коровки, золотоглазки и паразитические осы, тогда как тля их избегает.

"Бархатцы – хороший выбор для создания ароматического покрова в течение всего сезона", – отмечает Хаммонд.

В то же время он советует помнить, что они зацветают позже, чем яблони.

8. Настурция

Настурция – еще одно классическое "растение-ловушка", которое отвлекает тлю от плодовых деревьев. По словам Хаммонда, как и бархатцы, она помогает маскировать запах яблонь от вредителей.

Ранее УНИАН писал, что клещи сбегут из вашего сада, если посадить определенные цветы. К ним относятся лаванда, бархатцы, душица обыкновенная, мята, розмарин, хризантемы, чеснок.

