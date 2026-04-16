Какие напитки помогают похудеть, кроме воды: исследователи назвали топ-6

Если вы хотите похудеть, то правильный выбор напитков может иметь решающее значение. Несмотря на то, что некоторые напитки содержат много калорий и добавленного сахара, есть несколько вариантов, которые могут вам помочь. Вода, конечно, остается лучшим выбором для поддержания водного баланса в любом рационе, однако и другие напитки также могут быть полезны, пишет health.

Зеленый чай

Зеленый чай - отличный напиток для похудения, ведь он содержит всего 2,5 калории на чашку, что делает его разумной заменой напиткам с более высоким содержанием калорий, таким как газированные напитки.

Кроме того, он богат защитными соединениями, такими как эпигаллокатехин галлат - полифенол с мощными антиоксидантными и противовоспалительными свойствами.

"Употребление зеленого чая также может способствовать здоровью обмена веществ, снижая уровень сахара в крови натощак и уровень инсулина, что делает его хорошим выбором для людей с такими заболеваниями, как сахарный диабет 2 типа", - утверждается в материале.

Черный кофе

Несмотря на то, что кофейные напитки, такие как капучино, фраппе и латте, могут содержать много сахара и калорий, черный кофе является хорошим вариантом для людей, которые хотят похудеть.

"Некоторые исследования указывают на то, что употребление умеренного количества кофе с кофеином связано со снижением общего количества жира в организме и висцерального жира в области живота - разновидности глубокого жира, связанного с такими заболеваниями, как сердечные болезни и сахарный диабет 2 типа", - подчеркнули в публикации.

Черный чай

Исследования подтверждают, что люди, которые регулярно пьют горячий черный чай, реже страдают от ожирения. Также чай содержит кофеин, который может способствовать увеличению расхода калорий и похудению.

"Если вы пытаетесь похудеть, пейте черный чай без добавок и ограничьте употребление высококалорийных добавок, таких как жирные сливки. Если вы предпочитаете чай с молоком, выбирайте более легкие варианты, например, молоко с жирностью 2% или обезжиренное молоко, чтобы чай оставался низкокалорийным", - посоветовали в издании.

Протеиновые коктейли

Белок является незаменимым питательным элементом, который играет важную роль в процессе похудения. Он помогает чувствовать сытость после еды и может уменьшить общее потребление калорий, что облегчает поддержание дефицита калорий.

"Протеиновые коктейли, например, с сывороточным протеином, могут способствовать похудению, усиливая чувство сытости и помогая сохранить мышечную массу во время дефицита калорий", - отметили в материале.

Протеиновые смузи

Такие напитки могут помочь вам достичь цели похудения. В частности, смузи, приготовленные из таких ингредиентов, как греческий йогурт или протеиновый порошок, гораздо сытнее, чем смузи, приготовленные только из фруктов.

"Помимо того, что протеиновые смузи сытные, они также содержат много питательных веществ из фруктов, в частности витамины, минералы и клетчатку. Как и белок, клетчатка помогает чувствовать сытость, что может облегчить вам поддержание дефицита калорий", - объяснили эксперты.

Несладкие травяные чаи

Чаи из гибискуса, мяты и ромашки можно употреблять в качестве низкокалорийной альтернативы сладким, высококалорийным напиткам, таким как газированные, энергетические и подслащенные соки.

"Эти травяные чаи имеют естественно низкую калорийность и не содержат кофеина, что делает их отличным выбором для употребления в любое время дня и ночи. Они также богаты защитными растительными соединениями. Например, чай из гибискуса содержит витамин С, каротиноиды и антоцианы, которые действуют в организме как антиоксиданты, защищая клетки от окислительного повреждения", - добавили в публикации.

