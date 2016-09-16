Порошенко уволил нескольких судей: одного из них за переход в "ДНР", а другого – за прогулы

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе главы государства.

Отмечается, что высшая квалификационная комиссия судей Украины рекомендовала Высшему совету юстиции внести представление президенту об увольнении с должности судьи Донецкого окружного административного суда Николая Бойко в связи с нарушением присяги.

Установлено, что в марте 2016 года решением «главы» так называемой «ДНР» указанный судья, который является носителем судебной власти в Украине и уполномочен осуществлять правосудие и выполнять свои обязанности на профессиональной основе, был назначен на должность в незаконное созданное на временно оккупированной территории учреждение – «суд» так называемой ДНР.

«Таким образом, Николай Бойко, занимая должность судьи, одновременно осуществлял «судопроизводство» на оккупированной агрессором территории, нарушая Конституцию и законы Украины. Такие действия судьи подорвали доверие к нему как носителю судебной власти Украины в целом, что является нарушением присяги судьи», - говорится в сообщении.

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Отмечается, что ВСЮ также получила рекомендацию об увольнении за нарушение присяги судьи хозяйственного суда Одесской области Павла Меденцева, который с 8 апреля 2014 года по настоящее время без уважительных причин длительное время (327 рабочих дней) не появляется на рабочем месте и не осуществляет правосудия, без объяснения причины неявки на работу и без уведомления о месте пребывания.

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«Таким образом, судья Меденцев не соблюдал морально-этические принципы поведения судьи, совершил действия, которые порочат звание судьи и унижают авторитет судебной власти, что является нарушением присяги», - подчеркнули в пресс-службе.

Глава государства также уволил судью Антрацитовского горрайонного суда Луганской области Сергея Бундукова, судью Луганского окружного административного суда Романа Твердохлеба, судью Житомирского районного суда Житомирской области Марину Лукинову, в связи с подачей заявлений об увольнении с должности по собственному желанию.

Судья Уманского горрайонного суда Черкасской области Анатолий Иванов уволен с должности в связи с окончанием срока, на который он назначен.

Как ранее сообщал УНИАН, Высший совет юстиции рекомендовал президенту Украины уволить скандальную судью Печерского райсуда Киева Оксану Царевич с должности судьи за нарушение присяги.