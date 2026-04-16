США рассматривают варианты силового сценария в отношении Кубы, – USA Today

Пентагон усиливает секретное планирование возможных операций, связанных с Кубой, на фоне растущей напряжённости в отношениях между Вашингтоном и Гаваной. Об этом сообщает USA Today со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

По данным издания, американские военные получили указания активизировать подготовку сценариев на случай потенциальных действий на острове, если соответствующее решение примет президент Дональд Трамп. Речь идёт не об открытой операции, а о проработке различных вариантов реагирования, включая возможные силовые сценарии.

Источники утверждают, что планирование носит предварительный и закрытый характер и направлено на оценку вариантов действий в случае дальнейшей эскалации ситуации вокруг Кубы. При этом подчёркивается, что речь не обязательно идёт о подготовке к немедленной военной операции, а скорее о расширении стратегических разработок в рамках Южного командования США.

По данным источников, официальные представители Пентагона публично не подтверждали подготовку к вторжению. Хотя ранее американское военное руководство заявляло, что основное внимание сосредоточено на защите интересов США в регионе, включая безопасность военных объектов и реагирование на возможные кризисные ситуации.

Ранее в администрации Трампа заявили, что власти Кубы причастны к поддержке российской армии. Согласно сообщениям, Гавана причастна к вербовке и поставкам в Россию "живой силы" для армии.

В марте Трамп заявилял, что намерен осуществить силовой захват Кубы. Однако опросы показали, что американцы категорически против применения вооруженных сил США для смены режима в этом государстве.

