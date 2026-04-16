Украина значительно сократила время внедрения новых технологий, – аналитик Sky News

Кларк добавил, что Россия несет большие потери в "относительно безрезультатных атаках".

Украине удается сдерживать российское наступление, и она "держится". Этому способствует сокращение цикла разработки новых боевых технологий, что позволяет Киеву внедрять инновации быстрее, чем это делает Россия.

Такое заявление сделал эксперт Sky News по вопросам обороны и безопасности Майкл Кларк. Он отметил, что сейчас цикл разработки новых решений составляет около шести недель.

"Что-то попадает на передовую, это работает, россияне выясняют, как это работает, и находят противодействие. Затем [Украина] отступает... а производители через шесть недель возвращаются с новой версией", – пояснил он этот процесс.

Видео дня

Говоря о ситуации в целом, Кларк заметил, что в военном плане украинские войска держатся. Однако у них все еще есть большие проблемы:

"У них заканчиваются боеприпасы, которые им действительно нужны... им нужно гораздо больше от Европы, чем они получают... но с точки зрения передовой, они держатся".

Отдельно эксперт заявил, что Силы обороны достигли реальных успехов.

"Не стратегических прорывов, но укрепили свои позиции во всех местах, где россияне пытаются прорваться", – сказал он.

По его словам, это означает, что Россия теряет много людей в "относительно безрезультатных атаках".

Война в Украине – это стоит знать

Аналитики Института изучения войны (ISW) говорят, что российские войска нацелились на пояс городов-крепостей на Донбассе. Речь идет о Константиновке, Дружковке, Славянске и Краматорске Донецкой области. По мнению экспертов, захватить всю Донецкую область военным путем в 2026 году Россия не сможет, и на это есть ряд причин.

Между тем Минобороны Украины сообщило о внедрении новой модели ведения войны. Дроново-штурмовые подразделения объединят воздушные и наземные беспилотники с пехотой в единую систему.

