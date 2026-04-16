США объявили о введении новых санкций против Ирана

Министерство финансов Соединенных Штатов Америки объявило о введении новых санкций против Ирана.

Как сообщает CNN, ограничения коснутся более двух десятков лиц, компаний и судов, которые, как утверждается, причастны к экспорту иранской нефти и природного газа.

В Минфине США отмечают, что субъекты, попавшие под санкции, входят в сеть под руководством Мохаммеда Хоссейна Шамхани. Его отец был главным политическим советником ликвидированного во время ударов по Ирану верховного лидера страны – аятоллы Али Хаменеи.

Ограничения коснутся девяти судов, среди которых танкеры для перевозки нефти и сжиженного газа. Кроме того, меры направлены против нескольких компаний, базирующихся в Объединенных Арабских Эмиратах.

В материале говорится, что ранее администрация Трампа уже вводила санкции против части огромной судоходной империи Шамхани. В частности, в июле под ограничения попали более 115 человек, организаций и судов.

Ранее министр финансов Соединенных Штатов Америки Скотт Бессент заявил, что в Вашингтоне ужесточают подход к нефти иранского происхождения. По его словам, в США надеются, что Китай прекратит покупать энергоносители у Ирана – два банка КНР уже получили предупреждение об угрозе введения вторичных санкций.

Ранее Reuters писало, что США могут разморозить часть иранских активов, хранящихся за рубежом. Речь идет, в частности, об активах в Катаре. Впоследствии представитель Белого дома заявил, что сообщения об одобрении Штатами размораживания иранских активов являются ложными.

