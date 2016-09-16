В Европарламенте озвучили позицию по российским выборам на территории оккупированного Крыма

Соответствующее заявление от имени заместителя президента группы Яцека Сариуша-Вольского и заместителя председателя подкомитета по вопросам безопасности и обороны Яромира Щетины распространено в пятницу в Брюсселе, сообщает собственный корреспондент УНИАН.

«Мы осуждаем решение провести российские парламентские выборы на территории Украины. Российская Федерация, нарушая территориальную целостность Украины, в очередной раз не выполняет нормы международного права», - говорится в заявлении.

Политики указали, что Европарламент неоднократно призывал Россию уважать суверенитет, независимость и территориальную целостность Украины. Последняя резолюция по этому поводу была принята в мае 2016 года. «Крым является неотъемлемой частью Украины. Восстановление контроля Украиной над полуостровом является предварительным условием для возобновления отношений между Россией и ЕС и для приостановки санкций», - подчеркнул Сариуш-Вольский.

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В свою очередь Щетина заметил, что в группе ценят тот факт, что наблюдательная миссия ОБСЕ не будет действовать в Крыму. «Россия не только оккупировала часть Украины, но также серьезно нарушает основные права каждой группы, которая противостоит российской аннексии, особенно крымских татар. Их положение становится невыносимым, они подвергаются жестокому обращению и преследованию со стороны российской власти», - указал депутат ЕП.

Он напомнил, что Меджлис был объявлен незаконным, а гражданские права крымских татар необходимо защищать. «На этой неделе наша группа решила продемонстрировать свою поддержку и солидарность с крымскими татарами и выдвинула ведущего представителя крымских татар и бывшего советского диссидента Мустафу Джемилева на премию Сахарова за свободу мнения», - добавил Щетина.