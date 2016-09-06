Рада рассматривает вопрос о даче согласия на задержание и арест судьи Чауса (прямая трансляция)

Как передает корреспондент УНИАН, председатель Верховной Рады Украины Андрей Парубий отметил, что в парламенте пройдена вся процедура, предусмотренная регламентом.

Причем сам Чаус ожидаемо не явился на заседание Рады.

Как сообщал УНИАН, Национальное антикоррупционное бюро 9 августа задокументировало факт получения судьей Чаусом взятки в сумме 150 тыс. долларов. Однако задержать судью правоохранители не смогли из-за судейского иммунитета.

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Чаус 11 августа не явился в Специализированную антикоррупционную прокуратуру для вручения ему подозрения о совершении преступления.

16 августа председатель Верховной Рады Парубий сообщил, что направил на рассмотрение профильного парламентского комитета представление Генеральной прокуратуры о даче согласия на задержание и арест Чауса.

Сегодня, 6 сентября, секретарь Комитета ВР по вопросам правовой политики и правосудия Андрей Лозовой сообщил, что комитет рекомендовал парламенту дать согласие на арест Чауса.

Между тем, по данным Специализированной антикоррупционной прокуратуры, судья Чаус сбежал в Крым.