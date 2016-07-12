От имени украинского вице-премьера по евроинтеграции распространяют фейковое заявление по Волынской трагедии

Об этом она написала на своей странице в Facebook.

"Поляки с их Аушвицем и Треблинкой должны быть последними, кто обвиняет нас в геноциде", - говорится в сообщении, которое распространили на фейковой странице Климпуш-Цинцадзе Twitter.

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"Учитывая то, что этот фейк активно распространяется на российских ресурсах (а именно оттуда подхваченно, к сожалению, и польскими), то несложно догадаться, кто за этим стоит и кому выгодно ссорить нас с поляками", - написала вице-премьер на своей странице в Facebook.

Как сообщал УНИАН, 8 июля Сенат Сейма Польши призвал признать Волынскую трагедию геноцидом, "совершенным украинскими националистами против граждан Второй Речи Посполитой".