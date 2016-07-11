Президент Польши призвал к "исторической правде" относительно Волынской трагедии

Об этом он заявил после возлагания цветов к памятнику Жертв Преступления Волынской трагедиии в варшавском районе Жолибож, сообщает "ЕвроПравда" со ссылкой на Rzeczpospolita.

"Историческая правда нужна, потому что только на правде мы сможем построить хорошие отношения (между Украиной и Польшей)", – подчеркнул Анджей Дуда.

По словам президента Польши, нужно сделать все, чтобы эту "истину проповедовать, показать с обеих сторон".

Читайте такжеМИД Украины готовит ответ на призыв Сената Польши признать Волынскую трагедию геноцидом

"Многим это (правду) будет не легко принять ... Это задача как одной стороны, так и другой", – сказал президент Польши.

Дуда также прокомментировал жест президента Украины Порошенко, который несколько дней назад отдал дань памяти жертвам – положил букет цветов и зажег свечу перед памятником жертвам трагедии в Варшаве.

"Я воспринял его как важный жест, как жест мира, жест дружбы, и я думаю, что этот жест должен быть оценен... Надеюсь, что этот жест оценят и что мы сможем на этом строить (дружеские отношения с Украиной)", – подчеркнул президент Польши.

Как сообщал УНИАН, сенат Польши голосами правящей партии «Право и справедливость» принял постановление относительно Волынской трагедии.