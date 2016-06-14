Россия в любой момент может активизировать военные действия в Украине - Парубий

Как передает корреспондент УНИАН, об этом председатель Верховной Рады Андрей Парубий заявил во время заседания Межпарламентского совета Украина-НАТО сегодня в Киеве.

"Россия в любой момент может активизировать военные действия в Украине", - сказал он.

И Украина, по его словам, должна быть готова отразить одну из крупнейших армий на континенте.

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Парубий отметил, что на сегодняшний день количественное и качественное соотношение российской армии и украинской "не в интересах Украины, а это обусловливает для нас проведение оборонной реформы".

"Другого пути для нас нет", - подчеркнул председатель Верховной Рады.

По его словам, Украина нуждается в поддержке Североатлантического альянса в реформировании сектора безопасности.

"Пусть со временем, но Украина, несомненно, станет членом НАТО", - убежден Парубий.